Turchia ko col Galles, bocciato un deludente Calhanoglu: "Assiste alla partita, un bel cross e stop"

Un'altra serata da dimenticare per la Turchia a Euro 2020. Dopo il pesante k.o. all'esordio con l'Italia, i turchi sono stati sconfitti anche dal Galles. Deludente la prestazione di Hakan Calhanoglu, che non riesce a prendere per mano la squadra. La Gazzetta dello Sport gli rifila un 5 in pagella. Questo il giudizio: "Assiste alla partita. Un bel cross a inizio ripresa e stop".