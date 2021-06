UEFA, Kallen: "Variante Delta? Non credo che si andrà oltre al 50% di pubblico a Wembley"

In un breefing con i media il CEO di UEFA Events e direttore di Euro 2020 Martin Kallen ha frenato sull’aumento degli spettatori allo stadio in vista delle semifinali: “Nei piani del governo inglese c’era l’apertura di Wembley al 100% per semifinali e finale, ma per ora ha dato il via libera solo al 50%. Con la variante Delta che si sta diffondendo in Inghilterra non sono sicuro che si riuscirà ad andare oltre a quella quota”.