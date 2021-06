Caso bottigliette, la UEFA alle Federazioni: "Non fatele spostare, non escludiamo delle multe"

Continuano a far discutere i gesti di Cristiano Ronaldo e Paul Pogba che hanno spostato le bottiglie degli sponsor nel corso delle loro conferenze stampa. Gesti che la UEFA non ha gradito e che potrebbero portare a sanzioni se ripetuti come ha spiegato il CEO di UEFA Events e direttore del torneo Martin Kallen: “Per primo è stato Ronaldo a fare questo gesto, poi Pogba per motivi religiosi. Noi abbiamo comunicato con le Federazioni coinvolte e ricordato che i ricavi degli sponsor sono importanti per il torneo e per il calcio europeo. - ha continuato Kallen come riporta SportMediaset - I giocatori sono obbligati a rispettare le regole del torneo attraverso le Federazioni. La UEFA non punirà mai nessuno di loro direttamente, ma lo farà attraverso la propria Federazione visto che c’è un regolamento firmato da tutte le partecipanti al torneo”.