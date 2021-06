Ungheria, Gulacsi: "Affronteremo tre big mondiali, ma nell'ultimo anno siamo cresciuti tantissimo"

vedi letture

Il portiere dell'Ungheria Peter Gulacsi ha parlato in vista dell'esordio contro il Portogallo dalle colonne di Kicker soffermandosi sull'importanza dei tifosi alla Puskas Arena, dove la Nazionale magiara giocherà le prime due gare: “Giocare in casa, e coi tifosi, in un torneo così importante è assolutamente positivo, una sensazione eccezionale oltre che una grande esperienza. Soprattutto dopo una stagione così difficile, senza spettatori a causa del Covid-19. Porteremo questi momento con noi indipendentemente da come andranno queste gare. Se guardiamo le avversaria di questo girone possiamo dire di essere di fronte a grandi nazionali, giocheremo contro tre squadre assolutamente di livello mondale, ma anche noi siamo una squadra molto forte, che crede in se stessa e ha ottenuto risultati straordinari in questi ultimi 12 mesi. - continua il portiere del Lipsia soffermandosi sulla pandemia – La situazione nel nostro paese è molto buona, metà della popolazione è stata vaccinata, il coprifuoco è stato revocato e i ristoranti sono aperti. Inoltre con un certificato di vaccinazione ci si può muovere liberamente. Questa è un'opportunità unica e spero che tutto vada per il meglio e che tutti restino in salute perché questa deve essere sempre messa in primo piano”.