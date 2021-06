Uomo mercato, rivelazione e delusione: alla scoperta del Belgio, da Hazard a Dendoncker

Le magnifiche sedici sono pronte per darsi battaglia per il titolo Europeo. Tuttomercatoweb.com vi accompagna nel viaggio alla scoperta delle Nazionali con la sua chiave classica: dopo le tre partite della fase a gironi, chi sono l'uomo mercato su cui si sono posati o ci sono già gli occhi delle big? Chi è la rivelazione di queste gare e chi ha deluso nonostante le aspettative?

L'UOMO MERCATO

Jeremy Doku Nel Belgio di Kevin de Bruyne e di Romelu Lukaku, nell'ultima giornata si è affacciato sul panorama internazionale un giocatore che sarà un trascinatore del futuro. Jeremy Doku del Rennes, diciannovenne trequartista scuola Anderlecht che è davvero pronto per il grande salto. Eccede in volontà, eccede in troppe cose. Ma anche nel talento.

LA RIVELAZIONE

Eden Hazard Già. Proprio quel ragazzo che a Madrid ha deluso, proprio quel trequartista che i giornali spagnoli hanno ritratto con qualche chilo di troppo, che hanno lungamente additato come uno dei peggiori affari della gestione di Florentino Perez. Sembra tutt'altro giocatore, in squadra col fratello, a cercare Lukaku, con De Bruyne a catalizzare le attenzioni e lui più libero si rischiare.