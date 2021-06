Uomo mercato, rivelazione e delusione: alla scoperta dell'Ucraina, da Yaremchuk a Zinchenko

vedi letture

Le magnifiche sedici sono pronte per darsi battaglia per il titolo Europeo. Tuttomercatoweb.com vi accompagna nel viaggio alla scoperta delle Nazionali con la sua chiave classica: dopo le tre partite della fase a gironi, chi sono l'uomo mercato su cui si sono posati o ci sono già gli occhi delle big? Chi è la rivelazione di queste gare e chi ha deluso nonostante le aspettative?

L'UOMO MERCATO

Roman Yaremchuk La punta del Genk è pronta al grande salto. E' il riferimento e l'icona dell'Ucraina dei tempi moderni. Tanti trequartisti, da Malinovskyi a Yarmolenko. Ma tutto ruota attorno alle sue ancora inesplorate qualità: può diventare un uomo mercato di altissimo livello e di prima fascia, anche per i club italiani.

LA RIVELAZIONE

Andriy Yarmolenko Nonostante l'età. Perché in un'Ucraina esperta, con giocatori e uomini mercato che non hanno inciso come sperato, è servita la sua esperienza per passare il turno. Pur come terza. Trentuno anni, il trequartista di Leningrado è a 97 presenza con l'Ucraina. E' nel picco della maturità, sembra tornato quello dei bei tempi della Dinamo Kiev e che i tifosi di Borussia Dortmund e West Ham hanno visto solo a tratti.