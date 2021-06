Uomo mercato, rivelazione e delusione: alla scoperta della Croazia, da Perisic a Kovacic

vedi letture

Le magnifiche sedici sono pronte per darsi battaglia per il titolo Europeo. Tuttomercatoweb.com vi accompagna nel viaggio alla scoperta delle Nazionali con la sua chiave classica: dopo le tre partite della fase a gironi, chi sono l'uomo mercato su cui si sono posati o ci sono già gli occhi delle big? Chi è la rivelazione di queste gare e chi ha deluso nonostante le aspettative?

L'UOMO MERCATO

Nikola Vlasic Giocatore di biliardo dai colpi sopraffini, è l'uomo che ha rotto l'equilibrio nella serata di Hampden Park. Un giocatore con un biglietto di sola andata dalla Russia. Il contratto in scadenza nel 2022 costringe ora il CSKA di Mosca a non chieder più cifre faraoniche per il suo addio. In Italia in molti lo apprezzano, da tempo.

LA RIVELAZIONE

Ivan Perisic E' la rivelazione perché ha alzato il livello pur rispetto alla buonissima annata in nerazzurro. E' tornato alle origini e più vicino alla porta, più trequartista, è il giocatore che ha fatto innamorare l'Italia e prima ancora il Bayern Monaco delle sue capacità. Stupisce vederlo ancora ai livelli d'un tempo: numeri alla mano è, eccezion fatta per la prima contro l'Inghilterra, tra i migliori in assoluto.