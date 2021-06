Uomo mercato, rivelazione e delusione: alla scoperta della Germania, da Gosens a Werner

Le magnifiche sedici sono pronte per darsi battaglia per il titolo Europeo. Tuttomercatoweb.com vi accompagna nel viaggio alla scoperta delle Nazionali con la sua chiave classica: dopo le tre partite della fase a gironi, chi sono l'uomo mercato su cui si sono posati o ci sono già gli occhi delle big? Chi è la rivelazione di queste gare e chi ha deluso nonostante le aspettative?

L'UOMO MERCATO

Matthias Ginter Il centrale del Borussia Monchengladbach è pronto ora al grande salto. Lo segue il Real Madrid ma la società iberica non è l'unica sulle sue tracce. Sta giocando un Europeo di sofferenza e di sostanza. Ora però la Germania entra nella fase delicata: davanti avrà Kane e può essere anche un test per provare a giocarsi un futuro in Premier League.

LA RIVELAZIONE

Robin Gosens Non certo per il valore dell'esterno dell'Atalanta, che si è imposto con la Dea come uno dei migliori a livello internazionale. Però ha dimostrato di valere elogi, prezzo e considerazione anche in una platea pesante, davanti ad alcune delle migliori squadre al mondo. Adesso c'è anche chi vuol essere Robin, eccome.

LA DELUSIONE

Timo Werner E suona più come una conferma. Un attaccante che non è riuscito a imporsi come avrebbe voluto con la maglia del Chelsea, nonostante la Champions League in bacheca, per adesso non è quel trascinatore che Loew avrebbe sperato di avere in rosa. Il tempo stringe. Con l'Inghilterra l'esame da now or never.