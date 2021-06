Uomo mercato, rivelazione e delusione: alla scoperta della Svizzera, da Xhaka a Shaqiri

Le magnifiche sedici sono pronte per darsi battaglia per il titolo Europeo. Tuttomercatoweb.com vi accompagna nel viaggio alla scoperta delle Nazionali con la sua chiave classica: dopo le tre partite della fase a gironi, chi sono l'uomo mercato su cui si sono posati o ci sono già gli occhi delle big? Chi è la rivelazione di queste gare e chi ha deluso nonostante le aspettative?

L'UOMO MERCATO

Granit Xhaka All'Europeo non ha impressionato, finora, ma ha modo di rifarsi. Il roccioso, nomen omen, centrocampista dell'Arsenal, è atteso al salto di qualità e pure al passo d'addio a Londra. Mourinho lo vuole con forza alla Roma ma sembra non essere il solo sulle tracce del giocatore. Che deve però aumentare il livello per farlo fare anche alla Svizzera.

LA RIVELAZIONE

Xherdan Shaqiri Jekyll e Hyde, Shaqiri è un riferimento e un giocatore imprescindibile per la Svizzera. Rivelazione perché dopo le stagioni da comprimario a Liverpool, non ce lo aspettavamo così in palla all'Europeo. Se la Svizzera è agli ottavi di finale lo deve anche e soprattutto a lui.