Vantaggio Italia! Barella si libera di prepotenza e firma l'1-0 ai danni del Belgio

Italia in vantaggio sul Belgio! Al minuto 31 si sblocca finalmente l'incontro grazie a Nicolò Barella, strepitoso nel portare avanti gli Azzurri dopo un'azione un po' rocambolesca. Nasce tutto da un lancio di Verratti in area per Immobile, messo giù. La difesa di Martinez allontana male, con Verratti che va al recupero alto e serve Barella. Bravo e fortunato a liberarsi nel rimpallo, il centrocampista dell'Inter ha poi trafitto Courtois in diagonale.