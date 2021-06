Ventola: "Non vedo una Francia senza Benzema. Altrimenti, perché convocarlo?"

Nicola Ventola non vede possibile una Francia senza Karim Benzema in campo. Questa la sua idea, espressa sulla BoboTv stasera: "Se Benzema lo convochi è perché lo vuoi far giocare titolare. Non è detto? Non credo che devi farti casini per tenerlo in panchina...".