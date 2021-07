Verso Italia-Inghilterra: positività tra giornalisti e operatori Rai al seguito della Nazionale

Secondo le prime indiscrezioni che arrivano dal ritiro della Nazionale sarebbero emerse tre positività tra giornalisti e operatori della Rai, specifica Corriere.it. Un giornalista e un operatore sarebbero rimasti in Inghilterra come spiega anche Mediaset. Il terzo è rientrato a Coverciano ma non ci sarebbero stati contatti col gruppo squadra e nella conferenza del Media Centre di ieri. C'è tranquillità a riguardo all'interno del gruppo Italia in vista della finale: per precauzione, la conferenza odierna si terrà soltanto da remoto e non nel ritiro azzurro a Coverciano.