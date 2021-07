VIDEO - Scoppia la festa a Milano! Fuochi d'artificio a Piazza Duomo e tuffi nei Navigli

vedi letture

Grande festa in centro a Milano per la conquista dell'Europeo da parte dell'Italia. Fuochi d'artificio a Piazza Duomo mentre sui Navigli c'è addirittura chi ha colto l'occasione per tuffarsi nel Canale.