VIDEO - Show di Schick a Euro 2020: rivedi il gol da centrocampo con la Repubblica Ceca

Show di Patrik Schick nell'esordio a Euro 2020 della Repubblica Ceca che all'Hampden Park di Glasgow ha battuto 2-0 la Scozia raggiungendo l'Inghilterra a quota 3 punti nel Gruppo C. Un gol per tempo per l'ex attaccante della Roma bravo al 42' a svettare in area su cross di Coufal e incredibile al 52' nel sorprendere il portiere scozzese Marshall con un sinistro da centrocampo.

Rivedi il video con la prodezza di Schick!