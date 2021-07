Walem: "Italia bellissima, Belgio micidiale in contropiede. Lukaku sarà l'uomo chiave"

"In Belgio la gente conserva un’immagine sbagliata dell’Italia, la vostra Nazionale è cambiata, gioca bene e all’attacco. Noi belgi per contro siamo diventati più cinici, perché scottati dalla sconfitta contro la Francia nelle semifinali del Mondiale 2018". Parla così Johan Walem, ex regista di Udinese e Parma, a La Gazzetta dello Sport: "Il Belgio si è italianizzato e l’Italia si è belgizzata? Il Belgio è micidiale in contropiede, De Bruyne vede il gioco prima di tutti e sa come attivare Lukaku. Ecco, Lukaku per me sarà l’uomo-chiave, molto dipenderà da come la difesa azzurra riuscirà a contenerlo quando partirà nello spazio".