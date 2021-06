Wijnaldum e la fascia col cuore arcobaleno: "Difendiamo le diversità e aiutiamo chi ha bisogno"

vedi letture

Il capitano dell'Olanda, Georginio Wijnaldum, è tornato a parlare della fascia col cuore arcobaleno che domenica ha in programma di indossare a Budapest per il match di Euro 2020 contro la Repubblica Ceca: "Questa fascia significa tanto, specialmente perché siamo i difensori della diversità. 'One love' significa che c'è un amore universale, nessuno è escluso. Si è liberi di essere e di esprimere se stessi. Questa libertà è stata limitata, siamo felici di poter aiutare chi ha bisogno. Le persone famose devono sfruttare la loro notorietà proprio per questo motivo", le dichiarazioni in conferenza stampa del nuovo acquisto del Paris Saint-Germain.

Clicca nel video in calce per ascoltare tutte le parole di Wijnaldum!