Yilmaz pericolo numero uno per l'Italia. Campos: "Carattere e personalità straordinari"

vedi letture

Luis Campos è il direttore sportivo che un anno fa ha portato al Lille Burak Yilmaz, stasera spauracchio numero uno per l'Italia di Roberto Mancini. Sedici gol nell'ultima Ligue 1, Yilmaz è stato elogiato da Campos, dirigente che lo seguiva fin dai tempi del Real Madrid: "È arrivato troppo tardi in uno dei primi 5 campionati europei. Un anno fa gli ho detto: 'Mi piaci da tanto tempo, non capisco perché non sei venuto in Europa. Questa volta sono qui per proporvi una sfida con un club molto ambizioso, il Lille. Una bella città, un buon allenatore, una squadra promettente, buone strutture... Ci manca solo te, sei il pezzo mancante, con il tuo carattere, personalità straordinaria per una squadra giovane. Lo farà per noi. I suoi occhi si sono illuminati, ha sentito la chimica'”.