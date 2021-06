Zazzaroni (Corriere dello Sport) sull'Italia: " È il momento di percorrere la via Loca"

vedi letture

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni nel suo consueto fondo ha parlato dell'Italia che vince e diverte anche grazie al duo del Sassuolo Berardi-Locatelli: "Stiamo scoprendo che si può vincere in Europa e ci si può entusiasmare in Italia anche con le quote neroverdi del nostro calcio: e pensare che Locatelli, abbandonato giovanissimo dal Milan, sembrava perduto, mentre Berardi, insofferente alle novità, rifiutò di trasferirsi alla Juve, alla Roma e alla Fiorentina per restare nella sua comfort zone. Mancini, lo ripeto spesso, possiede una qualità non comune: arriva alla sostanza del giocatore, gli dà fiducia e difende con ostinazione le sue scelte, anche le più scomode. Si arrende solo all'evidenza. Anche per questo Berardi ha messo a sedere il miglior Chiesa, Spinazzola è davanti a Emerson e Locatelli rischia di rubare il posto a Verratti.- continua Zazzaroni - Le idee, i giovani di qualità e quel tanto di insistenza necessaria per farli crescere e maturare, soprattutto quando è necessario cambiare direzione perché vengono a mancare le condizioni per puntare sulle spese folli o per risolverla con le sole plusvalenze, truffe legalizzate mascherate da finanza creativa: questa la strada. Questo il momento di percorrere “la via Loca” indicata dal ct. Mancini".