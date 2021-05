Atalanta, vittoria sofferta ma Champions assicurata: e mercoledì c'è la finale di Coppa Italia

Quarto anno di fila in Europa. Terzo consecutivo in Champions League. Basta solo questo per definire, per l’ennesima volta, straordinaria l’annata dell’Atalanta. La squadra di Gian Piero Gasperini supera 4-3 il Genoa e stacca il biglietto per la prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie. Una partita incanalata sui binari giusti per il team bergamasco capace di passare in vantaggio prima con Zapata e poi con Malinovskyi. Prima del riposo è arrivato anche il terzo gol firmato da Gosens ma nella ripresa l’Atalanta ha un calo di concentrazione con il Grifone che torna in partita due volte con Shomurodov e con un rigore trasformato da Pandev. Nel mezzo da segnalare il momentaneo 4-1 di Pasalic. Un traguardo importante per la Dea che adesso si può dedicare alla finale di Coppa Italia contro la Juventus di mercoledì prossimo per cercare di mettere un trofeo, che sarebbe meritato, nella sua bacheca.