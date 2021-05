Le pagelle dell'Atalanta - Difesa distratta, troppi errori nel finale. Zapata e Malinovksyi indiavolati

Gollini 6 - Si arrabbia tantissimo dopo la prima disattenzione difensiva e ha perfettamente ragione. Pochissime responsabilità sui gol subiti, ma quando viene chiamato in causa ci mette sempre le mani. C'era un po' di nervosismo, ma a fine partita sorride insieme a tutti.

Toloi 6,5 - Nel giro di pochi giorni ha recuperato dall’infortunio e la forma fisica non sembra averne risentito. Gasperini lo manda in campo per tutti e 90’ i minuti, praticamente fa le prove generali per la Coppa Italia.

Romero 5,5 - Non brilla come al solito, fa un po’ più fatica e si vede. Manca in fase difensiva, diverse sbavature e qualche distrazione di troppo nel finale. Si dovrà far perdonare contro la Juventus.

Djimsiti 5 - Stessa partita, ma due prestazioni differenti. Nella prima frazione la solidità non manca, ma nella ripresa si perde Shomurodov e concede un gol evitabile.

Hateboer 6 - È mancato tanto alla squadra, ma da quando è tornato ha ritrovato la giusta condizione. E si ricominciano a vedere i gol che vuole il Gasp: palla sul secondo palo, sponda e inserimento dell’esterno opposto. Nel finale perde la testa e inizia a sbagliare troppo.

De Roon 6,5 - Partita sporca e dura in alcune fasi, ma l’olandese si mette a disposizione e inizia a randellare a centrocampo. Recupera parecchi palloni, nel finale chiude la porta ed evita il 4-4.

Freuler 6,5 - Ormai ha preso il vizio di inserirsi sui lati, diventando di conseguenza un attaccante aggiunto. Anzi, un rifinitore. Zapata e colleghi, in ogni caso, ringraziano. (Dal 46’ Pessina 5,5 - Non sta vivendo un buon momento di forma: perde il pallone del 4-3 genoano, sbaglia parecchio in mezzo al campo).

Gosens 7 - Probabilmente gli verrà richiesto un indennizzo per aver arato la fascia sinistra del Ferraris. Vuole segnare e si vede sin dai primi minuti, poi arriva il gol nel classico modo gasperiniano: da quinto a quinto, su sponda di testa di Hateboer. (Dal 76’ Palomino 5,5 - Non ha un buon impatto sulla partita, commette parecchi errori e concede troppi spazi).

Malinovskyi 7,5 - Altra partita dominata. Si presenta col solito assist, diventato ormai un biglietto da visita. Poi segna ancora su suggerimento di Zapata: tocca pochi palloni, ma è ancora decisivo. (Dal 58’ Lammers 6 - Lo servono pochissimo, ma si mette a disposizione della squadra. Nel finale sbaglia un passaggio facile per Muriel, Gasperini non la prende bene).

Miranchuk 6,5 - Non inizia nel migliore dei modi, sbaglia diversi palloni. Dalla panchina arriva qualche urlaccio, si riprende subito. (Dall’89’ Muriel s.v.).

Zapata 7,5 - Indemoniato. Si muove su tutto il fronte d’attacco, non dà mai punti di riferimento. La difesa rossoblù non sa come tenerlo a bada, il colombiano affonda dispensando gol e assist. (Dal 46’ Pasalic 6,5 - Entra e segna ancora, sta diventando una sentenza in questo finale di stagione).

Gian Piero Gasperini 6,5 - Dopo il 3-0 sembrava tutto fatto, ma i copioni facili vengono mal digeriti dalle parti di Zingonia. Si complica un po’ la vita nel finale e perde la testa come ai suoi, poi al fischio finale sorride. Per la terza volta consecutiva è ancora in Champions League.