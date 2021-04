Benevento, lunedì amaro. Un autogol condanna contro il Sassuolo nel posticipo

Posticipo della 30^ giornata di Serie A a Benevento tra la formazione di Filippo Inzaghi e il Sassuolo. Al 90’ il risultato sorride agli emiliani grazie all’autorete al 45’ di Federico Barba. Una vittoria che per gli uomini di Roberto De Zerbi vale la fine della serie di tre giornate senza vittorie, mentre i sanniti rimangono a quota 30 punti con otto punti di vantaggio dalla zona retrocessione. "Quando il portiere della squadra avversaria è il migliore in campo vuol dire che la squadra ha dato tutto quello che avevo - ha raccontato Filippo Inzaghi ai microfoni di SkySport - . Spiace per il gol preso perchè non è da noi. Avevamo preparato la partita per stringere gli spazi a Boga, noi eravamo in quattro e non può passare senza neanche dribblare. Abbiamo preso un gol non da noi, una squadra che vuole salvarsi non deve prendere quel gol. Poi nel secondo tempo la squadra è stata eccezionale, abbiamo avuto cinque o sei tiri pericolosissimi. Consigli con noi è sempre il migliore in campo come all'andata, complimenti a lui. Accettiamo il risultato, abbiamo otto punti di vantaggio a otto giornate dalla fine. E' tutto nelle nostre mani. Andiamo avanti".