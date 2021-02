Conte sorride alla LuLa e non si nasconde: che prova di forza dell'Inter nel derby

Il sorriso di Antonio Conte, raggiante nel post partita, racconta meglio di qualsiasi altra parola la storia del derby di Milano numero 174 in Serie A. Vinto dall’Inter, senza storia e col risultato di 3-0: i nerazzurri passano subito in vantaggio col gol di Lautaro Martinez, poi autore di una doppietta e migliore in campo. Tutti promossi, dall’argentino a Lukaku passando per Perisic e Handanovic, in un pomeriggio da incorniciare per la BeneAmata. Una prova di forza, nella gara più importante della stagione: l’Inter consolida il primo posto in classifica e prova a scappare. Entusiasmo a mille, per una squadra che non ha neanche l’impegno, mentale e fisico delle coppe europee: ora anche Conte non si nasconde più. E parla chiaro: “L’allenatore dell’Inter deve puntare a vincere”.