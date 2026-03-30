Coppa Italia Femminile, la classica si conferma anche in finale: sarà Juventus-Roma

La finale di Coppa Italia Femminile sarà Roma-Juventus. Le giallorosse nel pomeriggio di oggi hanno piegato 2-1 l'Inter dopo l'1-1 dell'andata grazie alle reti di Giugliano e Viens conquistando l'accesso all'ultimo atto della competizione. Nulla da fare per le nerazzurre che pure ci avevano provato al meglio delle loro possibilità nella doppia sfida. Doppia vittoria, invece, per la Juventus sulla Fiorentina. Dopo il 2-0 all’andata a Firenze, le bianconere di Massimiliano Canzi hanno piegato per 2-1 le Viola anche nella sfida di ritorno grazie a una doppietta di Capeta. Nonostante un campionato balbettante, dunque, la Juventus si conferma tra le big di questo campionato e la sfida contro la Roma resta una classica del nostro calcio.

Le due si sono già sfidate in finale nel 2022/23, con successo della Juventus. La Juve resta la squadra che ha vinto più volte il trofeo, ben tre, ma la Roma è da un paio d’anni la vera squadra da battere. Appuntamento dunque in finale, in attesa di capire quando e dove si giocherà la sfida.

IL TABELLONE DELLA COPPA ITALIA FEMMINILE

Coppa Italia Femminile

Andata

Fiorentina-Juventus 0-2

9′ Beccari, 51′ Capeta

Roma-Inter 1-1

52’ Babajide (R), 87’ rig. Wullaert (I)

Ritorno 28-29 Marzo

Inter-Roma 1-2

27’ Giugliano (R), 39’ Viens (R), 90’ Vilhjalmsdottir (I)

Juventus-Fiorentina 2-1

9’ e 52’ Capeta (J), 63’ Omarsdottir (F)