Corsa Champions, il Milan c'è ancora. La reazione che serviva in attesa della Juve

Dopo due sconfitte consecutive il Milan rialza la testa, batte il Benevento e si riappropria, se pur momentaneamente, del secondo posto. 2-0 il finale, risultato figlio di una buona prestazione e con i rossoneri che sono entrati in campo col piglio giusto, cercando (e trovando) la rete il prima possibile. Apre le danze Calhanoglu dopo 6', la chiude Théo Hernandez al 61'. In mezzo e dopo tante occasioni sprecate, ma non solo da parte del Milan che esponendosi permette al Benevento di rendersi ripetutamente pericoloso. Nonostante i sanniti non si siano mai dati per vinti, Gianluigi Donnarumma mantiene la porta inviolata: non succedeva dal 7 marzo, quasi due mesi fa, era il 2-0 sul campo dell'Hellas Verona e la sfida del "Bentegodi" fu anche l'ultima di Alessio Romagnoli titolare. Il capitano si rivede dall'inizio sfornando una prova comunque positiva anche se le cose migliori si sono viste da Saelemaekers, sempre presente nelle azioni dei gol e da Kessié, totem del centrocampo che si conferma ancora una volta imprescindibile. Torna Ibrahimovic dopo tre partite saltate e sebbene il suo peso in attacco si faccia sentire è incredibile la sequenza di occasioni gol sprecate. Pioli sorride e si porta a casa i tre punti, domenica c'è la Juventus e a tal proposito attenzione: si registra un confronto tra Donnarumma e alcuni esponenti del tifo organizzato, con toni anche accesi e una richiesta fatta al portiere, quella di non scendere in campo contro i bianconeri in caso di mancato rinnovo col Milan.