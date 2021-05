Le pagelle del Milan - Kessié mostruoso, Saelemaekers ispirato. Ibra, quanti gol sbagliati

G. Donnarumma 6.5 - Risponde presente nel primo tempo a una conclusione dalla distanza di Ioniță

Dalot 6 - Fa rifiatare Calabria e senza strafare fioca una buona partita, affidabile in copertura e giocando molti palloni.

Tomori 6 - Un paio di buoni interventi anche se contro il penultimo attacco della Serie A si doveva soffrire meno.

Romagnoli 6 - Titolare dopo quasi due mesi, concede qualcosa alle avanzate beneventane anche se non commette particolari errori.

Théo Hernández 7 - Il difensore goleador non segnava in campionato dalla partita d'andata contro la Lazio. Da allora una preoccupante discesa anche a livello di rendimento. Torna a timbrare il cartellino, avendo il merito di essersi costruito l'azione del 2-0. Meno volate del solito e qualche colpo proibito incassato, che tuttavia non lo mette ko. (Dal 76' Calabria sv).

Bennacer 6 - 45' di generosità dove spende molte energie nel ribaltare l'azione e nel rincorrere l'avversario. Si fa ammonire, poi rischia nei minuti finali e Pioli decide pertanto di toglierlo. (Dal 46' Tonali 6 - Aiuta la retroguardia ripiegando spesso. Preciso nei suggerimenti anche se poco incisivo nella manovra offensiva).

Kessie 7.5 - Prestazione monumentale dell'ivoriano, uomo ovunque a centrocampo e sempre nel vivo nelle azioni offensive. Stupendo il velo col quale permette a Çalhanoğlu di calciare liberissimo in rete per l'1-0. Innesca poco dopo la ripartenza per il possibile 2-0 sprecato da Leão, verticalizza da trequartista per Ibrahimović.

Saelemaekers 7 - Il belga vince il ballottaggio con Castillejo e non si risparmia nonostante sia diffidato. Suo l'assist per l'1-0 ma è onnipresente anche nei ripiegamenti, dove strappa palloni pericolosi nell'area avversaria ed è nel vivo della manovra offensiva. (Dal 75' Castillejo sv).

Çalhanoğlu 7 - Fa un gol "alla Çalhanoğlu", usando il fioretto dopo una bella azione corale. Alterna qualche pausa a giocate illuminanti che possono portare al raddoppio.

Leão 5.5 - Rispetto a molte (troppe) volte in cui è indolente e quasi abulico dal gioco, stavolta il portoghese si vede spesso sebbene la mira sia da aggiustare sia in fase di finalizzazione che di suggerimento. (Dal 75' Rebic sv).

Ibrahimović 5.5 - Arretra spesso e chissà quanto volentieri per avere palloni giocabili, ingaggia un interessante duello con Dabo nel gioco aereo, spreca la palla del raddoppio nel finale del primo tempo, se ne divora più di uno nella ripresa. (Dall'86' Brahim Diaz sv).

Allenatore Stefano Pioli 6 - Il Milan aveva un avversario inferiore tecnicamente e moralmente più in difficoltà. L'approccio è quello giusto e stavolta, a differenza di lunedì, è premiato col gol. Ma in una partita che si poteva chiudere nella prima mezz'ora la squadra ha il demerito di lasciarla aperta per oltre un'ora.