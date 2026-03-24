Crisi Inter? Parla Marotta: "Niente psicodramma. Più forti anche degli errori arbitrali"

Beppe Marotta scende in campo. Momento delicato per l’Inter, che dopo il pareggio di Firenze rischia di riaprire il campionato. Il presidente nerazzurro, a margine dell’assemblea di Lega Calcio Serie A, torna proprio su questo: “Siamo in un momento particolare della stagione. Mancano otto giornate alla fine del campionato, abbiamo due partite di vantaggio. Siamo in una situazione di difficoltà e di involuzione, forse dovuta a infortuni o a stanchezza, ma questa è una caratteristica che trova riscontro anche nei nostri avversari. Sono qui non per cercare alibi, ma per ribadire che ce la giocheremo fino in fondo”.

“Non siamo davanti a uno psicodramma, assolutamente: siamo davanti a una situazione difficile, come lo sport fa vedere”, ha sottolineato Marotta. Che si è anche soffermato sul possibile mani di Pongracic a Firenze e su alcuni episodi che hanno penalizzato l’Inter: “Io credo che nel corso del campionato ci sono sempre lamentele da parte di tutte le società, non sono qui per lamentarmi o dare valutazioni. Le fate voi e io mi adeguo. Però a fine anno secondo me grosso modo favori e torti si equivalgono: non voglio nascondermi dietro queste cose, non deve diventare un alibi. Io voglio che i nostri tifosi continuino a esserci vicini, e che i giocatori debbano affrontare le difficoltà, sapendo che dietro l’angolo ci può essere un errore arbitrale. Dobbiamo essere più forti di questi errori”.

L’ultima volta che i nerazzurri erano rimasti per tre gare di fila senza vincere in Serie A risale infatti ad altrettante gare disputate cavallo tra due stagioni, tra la 2023/24 e la 2024/25. Se invece si guarda a una singola stagione, bisogna tornare indietro fino alla Serie A 2022/23. Sul collo, il fiato del Milan, ma anche quello del Napoli: per molti, la vera avversaria di Cristian Chivu è proprio la squadra di Conte, che in tre giornate ha “mangiato” sette punti di ritardo. E per il tecnico le prossime otto gare saranno decisive. Anche per la propria panchina.