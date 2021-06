Da Donnarumma a Pessina, l'Italia pensa già al Belgio. E la FIGC dice la sua sull'inginocchiarsi

Il countdown per Belgio-Italia, sfida in programma venerdì alle ore 21 a Monaco e valida per i quarti di finale di Euro 2020, è già iniziato! In queste ore, in casa azzurra, due calciatori del ct Mancini hanno detto la loro su questa competizione e non solo. Queste le principali dichiarazioni del portiere Gianluigi Donnarumma e del centrocampista Matteo Pessina:

Gianluigi Donnarumma (fonte: redbull.com): "Il mio obiettivo è sempre stato quello di diventare il numero uno dei numeri uno. Abitavo a Pompei con mia sorella e in camera avevo i poster di Buffon e Dida. All'inizio non mi allenavo bene, era solo un divertimento. Avevo 5 anni quando mio zio ha iniziato a portarmi al campo e ho subito capito che mi sarebbe piaciuto fare il portiere. Non ho mai avuto paura ed ero spericolato. Futuro? Spero di giocare il più a lungo possibile, fino a 40 anni, perché questa è la mia passione. Il mio obiettivo è vincere più trofei possibili, soprattutto con la Nazionale italiana. Il sogno incredibile è vincere il Pallone d'Oro, ce la metterò tutta, poi vedremo che cosa succederà. Ogni giorno si può imparare qualcosa di nuovo. Sogno da bambino? Vincere Mondiale ed Europeo con la maglia dell'Italia. Questo è il sogno di ogni bambino, anche il mio".

Matteo Pessina (conferenza stampa): "Ero partito come ventisettesimo, ma non ci pensavo più di tanto. Mi sono sentito parte di questo gruppo, sempre. Sono rimasto qui anche i primi giorni, il mister mi aveva chiesto la cortesia di restare e di vedere come andavano le cose. Poi si è infortunato Stefano (Sensi, ndr) e sono rientrato in lista. Mi sono sempre sentito parte del gruppo, fin dalla prima convocazione. Questa è la cosa bella di questo gruppo: Mancini ci fa sentire tutti importanti. Italia favorita? Solo gli altri se ne sono resi conto ora, noi l'abbiamo sempre pensato. Siamo forti, abbiamo giovani ed esperienza, abbiamo fatto una striscia di vittorie importantissime. Se gli altri se ne sono resi conto adesso sono contento, ma io l'ho sempre pensato: non lo diciamo mai, anche tra di noi. Non parliamo della finale nel nostro gruppo, ci concentriamo gara dopo gara. Belgio? Con l'Austria è stata difficile. Loro sono fisici, atleticamente preparati. Dopo 50 partite in questa stagione, si arriva così e il caldo non aiuta: loro hanno mantenuto anche la loro forza, la parte atletica. Poi però abbiamo saputo imporre il nostro gioco. Col Belgio sarà difficilissima, ancora di più: non tanto per la fisicità ma per la loro qualità, hanno giocatori fortissimi. Se vogliamo arrivare in fondo dobbiamo però incontrare le più forti e ora ci sono solo le più forti. De Bruyne ha dimostrato negli ultimi anni di essere uno dei più forti del mondo. Se non ci fosse sarebbe meglio per noi. Però lo vorrei sul campo, vorrei provare a fermarlo. Lukaku è il 9 più forte del mondo, averci già giocato contro può essere un vantaggio ma lo si è già visto ieri contro il Portogallo, riesce a giocare contro due-tre difensori insieme".

Sempre questo lunedì è arrivata infine una nota ufficiale della FIGC sulla tanto discussa decisione dell'Italia di non inginocchiarsi contro l'Austria: "La Federazione Italiana Giuoco Calcio, nel ribadire il suo impegno incondizionato e quello di tutti gli Azzurri contro il razzismo e ogni discriminazione, ha ritenuto opportuno lasciare alla squadra la libertà di aderire alla campagna ‘Black Lives Matter’. Come già affermato dal Presidente Gabriele Gravina non più tardi di una settimana fa, la FIGC ritiene che l’imposizione di qualsivoglia comportamento rappresenti in sé una forma di prevaricazione e sostiene la scelta della squadra in occasione delle gare di UEFA Euro 2020, compresa quella con il Belgio di venerdì prossimo. Il giudizio sulla sensibilità di tutti i membri della Nazionale italiana in difesa dei diritti della persona umana è nel dna azzurro, come provano molteplici iniziative e dichiarazioni in tal senso, e non può essere subordinato all’adesione ad una, non l’unica, manifestazione di sostegno alla lotta anti-razzista", si legge nel comunicato.