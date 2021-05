Douglas Costa al Gremio, ci siamo: addio alla Juve. Con l'ok FIFA, lunedì l'annuncio

Addio in vista alla Juventus: secondo quanto raccolto nella giornata di ieri da TMW, Douglas Costa tornerà al Gremio, ormai ci siamo. Dopo i contatti positivi dei giorni scorsi, l'esterno brasiliano e il suo entourage avrebbero raggiunto un'intesa con la Juventus per il suo trasferimento all'Imortal Tricolor. Il giocatore classe 1990, di ritorno a Torino dal prestito al Bayern Monaco e in scadenza fra un anno coi bianconeri, dovrebbe trasferirsi in patria con la medesima formula per una stagione.

ATTESO OK FIFA Il club brasiliano starebbe aspettando ora il definitivo ok dalla FIFA per chiudere subito l'operazione, nonostante in Italia non sia ancora aperta la finestra di calciomercato. Cessione in prestito per una stagione, al termine della quale Douglas vedrà scadere il suo contratto con la Juventus e diventerà a tutti gli effetti un calciatore del Gremio per un altro anno. In casa Imortal si respira ottimismo e il giorno previsto per ufficializzare il tutto, almeno per il momento, dovrebbe essere quello di lunedì.