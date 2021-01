Festa Spezia, confusione Roma: Olimpico espugnato, con i giallorossi che fanno sei cambi

Lo Spezia guadagna il pass per i quarti di finale. La squadra di Vincenzo Italiano ha eliminato la Roma superandola 4-2 negli ottavi di finale di Coppa Italia. Tante partite nella partita all'Olimpico con gli Aquilotti passati in doppio svantaggio con Galabinov, abile a trasformare un calcio di rigore procurato da Maggiore, e con Saponara, migliore in campo dei suoi. Poi i giallorossi prendono in mano le redini della situazione raggiungendo il punteggio con un rigore trasformato da Pellegrini e con la rete nella ripresa di Mkhitaryan che riscatta una prestazione fin lì opaca. Si va ai supplementari e la partita cambia con il doppio rosso comminato nel giro di un minuto a Mancini e Pau Lopez, preludio alla rete di testa di Verde e al capolavoro finale di Saponara. I giallorossi però potrebbero perdere la partita a tavolino perchè ai supplementari hanno effettuato il sesto cambio non previsto dal regolamento.