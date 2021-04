Hellas beffato dalla Lazio. Ma in questo finale si può iniziare a programmare la prossima stagione

Resta l'amaro in bocca per quel gol che è un prodigio di esplosività e controllo del corpo di Milinkovic-Savic. L'Hellas Verona si arrende alla Lazio soltanto nel finale, dopo una prova di abnegazione e sacrificio che certifica la verve ritrovata dopo il periodo di appannamento delle scorse settimane.

La tenuta difensiva è una conditio sine qua non per una squadra che nemmeno oggi ha deluso sotto quel profilo. È bastato però uno scricchiolio, un flash di vulnerabilità per spalancare le porte al gol-vittoria biancoceleste.

Non il momento migliore della stagione, ma questo rush finale resta un terreno fertile sul quale iniziare a costruire le basi per la prossima stagione. Un concetto rimarcato nel dopo gara da Matteo Paro, che oggi ha guidato la squadra al posto dello squalificato Juric: "Abbiamo raggiunto, come lo scorso anno, un obiettivo strepitoso - ha detto a DAZN -. Questa squadra deve pensare a vincere ogni partita, tutti abbiamo voglia di crescere e di alzare il livello per arrivare più in alto possibile".