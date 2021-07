Il Milan sbatte sul muro Ajax per Tadic. Serbo lusingato dall'offerta, ma niente braccio di ferro

Il Milan sogna il colpo Dusan Tadic per il suo attacco e resta speranzoso alla finestra in attesa di nuovi aggiornamenti da Amsterdam. Dopo aver proposto all'entourage del classe '88 un contratto triennale all'incirca col doppio dello stipendio attuale, i rossoneri questa domenica si sono visti sbarrare la strada dal ds Marc Overmars: "Non lo vendiamo in questa stagione. Abbiamo iniziato insieme qualcosa di bello tre anni fa e Dusan è troppo importante per noi. È il cemento tra i mattoni dell'Ajax", le sue parole a De Telegraaf.

Una chiusura - almeno pubblicamente - piuttosto netta, che al momento impedisce al Diavolo di sedersi ufficialmente a negoziare coi biancorossi pur avendo trovato una certa apertura da parte del calciatore. Tadic, dal canto suo, è stato molto chiaro: è lusingato e affascinato dal progetto rossonero, così come dalla possibilità di giocare in Serie A, ma non intende arrivare allo scontro col club del quale è capitano.

La questione è delicata e il pupillo di Paolo Maldini, detto in altri termini, potrà sbarcare a San Siro solamente con la benedizione dell'Ajax. Che per ora non è arrivata, anche se il Milan non si arrende e i contatti vanno avanti.