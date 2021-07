tmw Il Milan fa sul serio per Dusan Tadic: offerto un triennale con stipendio raddoppiato

Dopo il tentativo dello scorso anno, il Milan ci riprova per Dusan Tadic. A caccia di un calciatore d'esperienza, qualità e personalità per sostituire Calhanoglu e rinforzare il reparto avanzato di mister Pioli, i rossoneri avrebbero infatti già proposto all'entourage del classe '88 un contratto triennale da 9 milioni di euro (lordi) a stagione e uno stipendio quindi all'incirca raddoppiato rispetto a quello attuale. Una proposta sicuramente allettante, che dimostra coi fatti l'interesse concreto del Diavolo e costringe inevitabilmente l'Ajax a una doppia riflessione sul futuro. Possono i lancieri fare a meno del loro capitano? E, al contempo, può Tadic rifiutare un'offerta del genere?

La trattativa tra club non è ancora partita, sia chiaro, ma il Milan fa sul serio e per Tadic è pronto a garantire Maldini in persona. Il serbo, attualmente, è legato all'Ajax da un accordo fino al 2023 e l'impressione è che nessuno voglia arrivare allo scontro. L'affare si farà, insomma, soltanto con la benedizione dei biancorossi, che valutano il giocatore circa 15 milioni di euro.