Milan su Tadic, ma l'Ajax chiude. Il ds Overmars: "Dusan troppo importante, non è in vendita"

vedi letture

"Dusan Tadic non è in vendita". Marc Overmars, direttore sportivo dell'Ajax, prova a mettere a tacere le notizie sull'interesse del Milan nei confronti del capitano biancorosso.

Intervistato da De Telegraaf, il dirigente ha parlato così del futuro dell'attaccante classe '88: "Non lo vendiamo in questa stagione. Abbiamo iniziato insieme qualcosa di bello tre anni fa e Dusan è troppo importante per noi. È il cemento tra i mattoni dell'Ajax".

Come raccontatovi da TMW, l'intenzione del calciatore è quella di non arrivare allo scontro con l'Ajax e le lusinghe rossonere potranno avere quindi un seguito soltanto in caso di apertura da parte del club olandese.