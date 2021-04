Il Parma vuole ripartire. Alla Ribalta, con Kalma: i due nuovi leader di Krause

La stagione è ormai andata. Il futuro del Parma, nell’immediato, è la retrocessione in Serie B. Ma il club ducale è pronto a ripartire verso l’alto, con l’ambiziosa presidente di Kyle Krause, che amplia la società e spiega: "Avevamo bisogno di due leader: Kalma e Ribalta sono il nostro futuro”. Di chi si tratta? Di Jaap Kalma, nuovo Managing Director - Corporate del Parma, e Javier Ribalta, nuovo Managing Director area sport del Parma. Ex Milan il primo, ex Juve (tra le altre big) il secondo. I volti nuovi da cui far rinascere il club ducale: “La retrocessione non è così grave il primo anno con il paracadute, se si dovesse retrocedere - spiega Kalma - Lo stadio è un sogno per chi lavora nel sistema calcio, perché puoi creare una atmosfera nel momento clou, nel luogo in cui gira tutto attorno. Il progetto viaggia velocemente e io ci sto entrando velocemente, ma non è l'unica cosa. Poi c'è la preparazione dell'anno prossimo. Ancora è un periodo introduttivo ma sto iniziando a prendere le prime decisioni”. Ancora più attesa per le parole di Ribalta, che chiarisce: “Di modelli non ne ho solo uno, penso che ogni realtà è diversa e non ha senso imitare gli altri ma prendere il loro meglio. Non penso che il problema del Parma siamo stati i giovani, che hanno giocato peraltro poco. Io voglio solo prendere le cose positive della stagione e vedo valori positivi. Ho visto tante partite in cui il Parma vinceva 2-0 e poi non ha vinto, troppe. Cos'è successo non lo so ma chiaramente non è normale quello che è accaduto. Voglio prendere le cose positive e poi ripartire”. È il motivo per cui Krause ha chiamato due leader così.