Parma, Krause: "Avevamo bisogno di due leader: Kalma e Ribalta sono il nostro futuro"

Parlando in conferenza stampa ad inizio presentazione dei nuovi dirigenti Jaap Kalma e Javier Ribalta, il presidente del Parma Kyle Krause ha analizzato così la scelta dei nuovi "acquisti": "Sono molto contento di essere qui a parlare e presentare i due nuovi leader del Parma Calcio. Vorrei cominciare con una nota dolente, dalla classifica, che è il risultato di una stagione piuttosto frustante e deludente. Ovviamente sia che siamo tifosi o giornalisti, il piano non era questo, Però io non mollo e continuo a sostenere che abbiamo cinque opportunità per rimanere in Serie A. E quindi continueremo a lottare con l'orgoglio gialloblù per sfruttare le cinque chance restanti. Come ho detto varie volte, i risultati sul campo non sempre coincidono con i nostri piani e al di là dei risultati attuali i piani devono essere lungimiranti per creare la struttura del futuro per realizzare i nostri piani. Quando abbiamo iniziato l'iter per trovare queste due figure abbiamo ricevuto molti CV interessanti e la prima osservazione che ho fatto è stata come mai in tanti volessero venire qui, nonostante i risultati negativi e molto probabilmente il motivo è lo stesso che ha portato me a Parma, abbiamo grandi tifosi, una grande storia, opportunità fantastiche per il futuro in città e a livello nazionale. Al di là dei risultati la passione che provo nei confronti del Parma e della città non è stata sminuita. E il mio impegno non verrà a mancare, così come la mia passione sarà alimentata, penso che ci fosse bisogno di due figure leader come loro due per creare il nostro futuro. Sono onorato di presentarvi Javier Ribalta e Jaap Kalma".

