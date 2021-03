Il Torino vede la luce grazie alla rimonta sul Sassuolo: due gol di Zaza e addio zona rossa

Il Torino vince in rimonta per 3-2 contro il Sassuolo portando a casa i primi tre punti casalinghi della stagione e riuscendo a riprendere un risultato di iniziale 2-0 come non succedeva dal 1983 nel derby contro la Juventus. Una vittoria che ha permesso ai granata di superare il Cagliari in classifica e così di abbandonare la terzultima piazza, ovvero la zona rossa della lotta salvezza. Simone Zaza è senza dubbio il migliore in campo: entrato al 72' è stato l'autore di due dei tre gol che ha permesso a Davide Nicola e ai compagni di festeggiare il successo. Inizialmente era stato Berardi a portare avanti il Sassuolo con una bella doppietta, ma poi il cuore Toro è venuto fuori e ha spinto i giocatori a una vittoria insperata solo al 45'. Benissimo anche il mister torinista, che sia con le parole che con i cambi tattici, ha aiutato la squadra a vincere una partita pesantissima che rilancia le ambizioni salvezza e che fa respirare i granata dopo settimane di difficoltà. Davide Nicola a fine partita ha sottolineato l'importanza del cuore Toro in un momento come questo ma anche elogiato Zaza: "È importante per me e per la squadra, non solo quando segna o fa una doppietta, è questo il problema sulle sue valutazioni". Poi parlando della sua squadra: "È una vittoria folle e importante. La squadra deve credere di più nelle proprie qualità".