Le pagelle del Torino - Zaza entra e trascina i suoi fuori dalla zona rossa. Sirigu decisivo

Sirigu 7: Subisce due gol con due tiri ravvicinati. Bravissimo nella ripresa a restare in piedi a tu per tu con Caputo e poi a mettere la manona sul tiro di Obiang sul 2-2. Una parata che ha permesso al Toro di andare a vincere il match.

Izzo 6: Tra i migliori in una difesa che troppo spesso lascia ampi spazi al collaudato attacco neroverde. Propositivo sui calci d'angolo.

Lyanco 6: Il difensore con i piedi da centrocampista prova ad aiutare la squadra in avanti scordandosi talvolta di difendere con ordine. È complice di un'azione difensiva che lascia praterie agli avversari.

Bremer 5: Dopo la partita perfetta giocata contro l'Inter, appare sottotono e dalla sua parte troppe volte Berardi fa ciò che vuole. (Dal 56' Gojak 6,5: Entra nel gol del raddoppio col tiro respinto da Consigli e più in generale dà maggiore peso alla fase offensiva dei granata).

Murru 5,5: Si fa vedere in avanti con un grande tiro deviato in corner da Consigli. Per il resto, è poco propositivo e soprattutto viene coinvolto nel secondo gol di Berardi visto che non si accorge alle spalle della presenza dell'attaccante. (Dal 45' Vojvoda 6,5: Viene inserito per dare maggiore freschezza alla fase offensiva e sfrutta l'occasione con determinazione e qualità).

Rincon 5: Non rompe il gioco avversario, non dà maggiore determinazione ai compagni e non mette a disposizione la propria esperienza a servizio della squadra. Partita negativa. (Dal 72' Zaza 8: Risponde alla panchina e alla critica entrando a venti minuti dalla fine e con i compagni sotto 2-0 e segnando prima il gol che riapre il match e poi quello che la chiude al 92'. Una doppietta pesantissima che permette ai granata di rilanciarsi e a lui di insidiare le certezze offensive di Nicola).

Mandragora 7: I suoi piedi sono fondamentali per il poco gioco del Toro ed è anche uno dei più pericolosi in zona gol. Segna meritatamente il gol del 2-2 e dimostra di poter essere un uomo chiave per la salvezza del Toro.

Lukic 5: Non si vede mai a parte il tiro che trova la risposta pronta di Consigli. Coinvolto nel primo tempo altalenante del resto della squadra con tanti più bassi che alti. (Dal 45' Verdi 6: Entra e la squadra riesce a trovare i tre gol per ribaltare il risultato. Non è tra i migliori a causa di qualche sbavatura di troppo, ma risulta comunque come un'arma in più per la carica del Toro verso la vittoria).

Ansaldi 6,5: In fase difensiva non vive una giornata facile vista la presenza di Berardi, autore di una doppietta. In avanti però, anche stanchissimo, è decisivo nella ripresa con i suoi cross e con la sua esperienza. Alla fine è tra i migliori.

Sanabria 5,5: Non si vede mai fino all'assist di testa per il gol di Zaza. Da lui ci si aspetta sicuramente più presenza offensiva, più partecipazione al gioco e soprattutto, qualche tiro in porta. È il peggiore dell'attacco del Toro.

Belotti 6: Lotta come un leone nonostante i pochi allenamenti a disposizione. Sul finale del primo tempo va vicino al gol ma non trova la porta. Il suo recupero sarà decisivo per la corsa salvezza del Toro.

Davide Nicola 7,5: Non smette mai di crederci e grazie a psicologia e modifiche tattiche, cambia l'esito di una gara che sembrava già persa. Il suo cuore e quello del Toro battono all'unisono ed è anche grazie alla sua passione che i granata possono tornare a correre verso la salvezza. La prima vittoria in casa è anche la più pesante della sua gestione.