Il Torino rimonta il Sassuolo e vince 3-2: zona salvezza agguantata grazie alla doppietta di Zaza

Il Torino vince la prima partita casalinga della stagione con una clamorosa rimonta guidata dal subentrato Zaza con una doppietta contro il Sassuolo: un 3-2 dopo aver terminato il primo tempo sotto di due gol che permette ai granata di abbandonare il terzultimo posto e di rilanciare le proprie ambizioni salvezza.

SASSUOLO CINICO - Non c'è nemmeno il tempo di prendere le misure che il Sassuolo è già in vantaggio. Domenico Berardi, che aveva iniziato mostrando subito di essere in giornata, non perde tempo per infilare Sirigu a freddo dopo un bellissimo assist di testa di Caputo a sua volta pescato in area dal cross di Djuricic. L'attacco neroverde, che De Zerbi ha deciso di schierare senza turnover, si conosce a memoria e il gol dell'1-0 mostra tutta la capacità degli emiliani di giocare pressoché a memoria. Il Toro è comunque vivo e nonostante la botta sia decisamente forte, in due minuti ha due occasioni che solo a causa delle grandi risposte di Consigli non si sono trasformate in pareggio. La prima con Lukic che scarica il tiro incontrando i riflessi del portiere del Sassuolo, ancora decisivo poco dopo su Murru ottimamente pescato in area da Ansaldi. I granata sembrano prossimi al pareggio e anche nel possesso palla schiacciano gli avversari nella proprià metà campo con Magnanelli e compagni in difficoltà per la continuità di gioco granata. Il problema è che né Belotti né Sanabria hanno grandi occasioni per poter far male e dal 30' in poi l'equilibrio torna a farla da padrone, fino al 38'. È il momento del raddoppio di un cinico Sassuolo che sfrutta bene la dormita della difesa del Torino su Berardi, pescato tutto solo in area da un cross senza pretese di Toljan e capace, al volo, di mettere in rete il 2-0. Un'altra botta fortissima per la psicologia dei padroni di casa che non demordono ma patiscono un risultato pesante per quanto mostrato. La semirovesciata di Belotti e lo stesso tiro al volo del capitano torinista, non trovano la via del gol e il tempo finisce con un'altra occasione per Berardi vicino alla tripletta personale.

REAZIONE TORO - Il Torino rientra con il giusto piglio anche se in difesa non perde il vizio di lasciare ampi spazi agli avversari. Nicola non ha mai mollato e a fine primo tempo, con due cambi immediati e con un progetto, poi concretizzato di cambiare il modulo per portarlo con la difesa a 4, prova a dare la scossa e ci riesce. Il tempo si apre con un clamoroso errore di Djuricic che calcia alto da pochi passi, poi sono i granata a crescere per tutto il corso del tempo. Il cambio più azzeccato è quello che vede l'ingresso di Zaza. È infatti la punta prima a riaprire i giochi con un bel gol su assist di Sanabria. Suona la carica visto che a quel punto arriva lo sprint degli uomini in granata che pareggiano a soli 4 minuti dalla fine del match ma con l'ardore e l'ardire di provare a vincerla. È Mandragora che sfrutta una respinta errata di Consigli per fare il 2-2 e dare ancora speranza ai suoi. E la speranza trova conferma allo scadere, quando un cross da sinistra di Ansaldi pesca perfettamente Zaza al centro dell'area: doppietta clamorosa da subentrato e 3-2 che rilancia la corsa salvezza del Torino quando era a un passo dal baratro. Male il Sassuolo che abbassa la guardia nel momento più importante e perde l'occasione di avvicinare la zona europea dopo la vittoria contro il Verona.