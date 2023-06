Inter, oggi è il Thuram-day: in mattinata le visite, pronto un contratto di cinque anni

vedi letture

Conto alla rovescia per l'arrivo di Marcus Thuram all'Inter. Come raccolto da TMW, il nuovo attaccante nerazzurro arriverà a Milano stamattina per poi sostenere le visite mediche di rito nel pomeriggio prima di mettere nero su bianco il nuovo contratto quinquennale da 6 milioni netti a stagione. Sistemati gli aspetti legali e burocratici, l'oramai ex Borussia Moenchengladbach sbarcherà a Milano dove svolgerà le visite mediche prima di mettere nero su bianco il nuovo contratto quinquennale da 6 milioni netti a stagione. Tutto l'iter dovrebbe concludersi nella giornata di mercoledì, quando potrebbe arrivare anche l'annuncio del suo sbarco in nerazzurro.

Morales: "Un anno fa Ausilio mi chiese un parere su Thuram. Ottimo contropiedista"

Del calciatore ha parlato anche il vice di Trappattoni al Bayern Massimo Morales: "Un anno fa Piero Ausilio mi chiese un parere sul ragazzo. Parlammo delle situazioni tecniche, si capiva che il dirigente nerazzurro apprezzasse molto le qualità di Thuram, il trasferimento ha basi lontane. Non mi meraviglia che in questo caso l’Inter abbia battuto la concorrenza del Milan. Glielo consigliai, è un giocatore versatile - prosegue Morales -. Può essere utilizzato da prima e seconda punta, come da attaccante esterno. Un calciatore che va bene per tutte le stagioni (ride, ndr). Strappa in velocità, è un ottimo contropiedista. Per me potrebbe trovarsi bene sia con Lautaro sia con Lukaku, qualora il belga restasse a Milano".