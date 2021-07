Juric si presenta: "Toro, abbiamo idee simili". E su Belotti: "Non c'è posto per gente non contenta"

Il Torino è stata una delle prime squadre della Serie A a radunarsi e iniziare a lavorare in vista di una stagione che dovrà essere quella del riscatto dopo l'ennesimo anno deludente. Un riscatto affidato a Ivan Juric, presentatosi così in conferenza stampa ieri: "Con la società c'era la sensazione di capirsi e avere idee simili. E' una rosa da 10-12 giocatori da 96 in su, che possono fare meglio. La rosa migliorerà, Vagnati cercherà giocatori con queste caratteristiche per lavorare al meglio. Vedo prospettiva, è uno stimolo per far crescere la società e migliorarsi. Sicuro che il presidente sarà presente, qui possiamo creare qualcosa: è ciò che mi ha spinto ad accettare".

Su Andrea Belotti, infine, sono arrivate dichiarazioni molto importanti: "E' un top player, anche per il suo modo di fare calcio. L'ho detto al Gallo, quello degli ultimi sei mesi non mi è piaciuta. Valuterà lui, sceglierà lui se è il momento di cambiare o se mi viene a dire che è il mio capitano e viene a fare la battaglia con me. Ho notato un po' di saturazione e non di grande allegria, ci sta nel calcio. Questo è da valutare noi, vogliamo prendere una strada e non c'è posto per gente non contenta. Nell'ultimo anno non è stato il solito Gallo, non so perché: cosa è cambiato da arrivare in Europa a lottare per la salvezza?"