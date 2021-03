L'Italia accoglie gli interisti, presenta Ricci e Toloi e prova a blindare Mancini fino al 2026

L’Italia che si è ritrovata in questa sosta per le Nazionali nella giornata di ieri ha avuto la notizia che Mancini e i giocatori aspettavano: l’ATS di Milano ha infatti dato il via libera a Bastoni, Barella e Sensi e i tre raggiungeranno in giornata il resto della comitiva azzurra a Parma. La giornata di ieri è stata però quella giusta anche per ascoltare le prime parole azzurre di Matteo Ricci dello Spezia e Rafael Toloi dell’Atalanta. Il primo ha ringraziato, oltre Mancini, anche il suo allenatore Vincenzo Italiano. Il secondo si è allineato ringraziando Gasperini e soprattutto spiegando i motivi che lo hanno portato a dire sì alla maglia azzurra.

Sullo sfondo la squadra che sta preparando le prime 3 sfide di qualificazione al prossimo Mondiale: giovedì 25 Italia-Irlanda del Nord, domenica 28 Bulgaria-Italia e mercoledì 31 Lituania-Italia. In tutto ciò, la Federazione continua a muoversi sotto traccia per provare a blindare il ct Roberto Mancini: alcuni club si sono già mossi per chiedere la sua disponibilità, ma l’idea della FIGC è quella di prolungare il suo contratto addirittura fino al 2026 per scacciare ogni tentazione post-Europeo.