13.50 - Dopo la conferenza stampa di presentazione dell'accordo con lo sponsor Panini, a Coverciano tocca a Matteo Ricci parlare della prima convocazione in azzurro: "Il gioco di Italiano, molto propositivo, è stato fondamentale: ringrazierò il mister sempre per la fiducia che mi ha dato. Il primo impatto è stata una emozione incredibile, è un onore essere qui coi migliori d'Italia, cercherò di imparare da tutti".

Come è stato l'approccio? Conoscevi già qualcuno?

"Conoscevo già Florenzi, Pellegrini e De Rossi. Mi hanno già teso una trappola, perché ieri sera a cena mi hanno fatto cantare una canzone... sono cose che fanno gruppo".

Cosa hai pensato al momento della convocazione?

"Ho sempre sperato nella convocazione. Venerdì il direttore sportivo dello Spezia mi ha chiamato e ho saputo di essere stato convocato, è stato bellissimo".

Sei arrivato in Nazionale dopo tanta gavetta: è la strada giusta?

"Non rimpiango la scelta di essere partito dalle categorie inferiori. Mio fratello Federico lotta con il Monza per la promozione in Serie A: ci sentiamo spesso e ci sosteniamo a vicenda".

14.41 - Si chiude qui la conferenza stampa di Matteo Ricci da Coverciano.