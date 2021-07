L'Italia del Mancio sa soffrire e vuole battere i primi della classe: pochi dubbi di formazione

"Ho pochi dubbi di formazione: siamo già indirizzati bene”. Parole e musica di Roberto Mancini, ct della nazionale italiana che si appresta a sfidare il Belgio nei quarti di finale di Euro 2020. Il nostro commissario tecnico si augura di avere una gara con altri 26 tiri in porta come contro l’Austria, magari soffrendo meno. Quanto agli avversari, primi al mondo per il Ranking FIFA: “È basato sugli ultimi quattro anni, non credo faccia errori”. E i dubbi? Uno riguarda Giorgio Chiellini, disoccupato di lusso come Messi in attesa del rinnovo (certo) con la Juventus: “Siamo entrambi mancini. Col Belgio c’è voglia di fare bene, siamo fieri di essere italiani come loro di essere belgi”. Il capitano contende ad Acerbi il posto da titolare in difesa: è il vero ballottaggio di questa nazionale, da 50 e 50. In attacco, scala posizioni Chiesa che insidia Berardi, mentre a centrocampo Verratti partirà di nuovo dal primo e come terzino destro Di Lorenzo è in netta pole position.

