La 100esima di De Zerbi in Serie A col Sassuolo è un 3-3: "Sono un allenatore fortunato"

E' finita 3-3 la sfida tra Sassuolo e Napoli, gara valida per la 25esima giornata di Serie A. La squadra di Roberto De Zerbi, in vantaggio per buona parte del match, ha trovato il pareggio solo al 95esimo con un gol dal dischetto di Caputo, tra i migliori in campo con Berardi. "Abbiamo fatto anche degli errori, è vero, ma per la qualità del gioco e il coraggio meritavamo noi, dà fastidio non aver preso la posta piena", ha detto nel post-gara Roberto De Zerbi che ieri sera ha festeggiato le 100 gare in Serie A alla guida del Sassuolo. "Si fa presto a vedere le cose belle al di fuori e si fa con meno voglia capire quant'è bello il posto in cui sei. Io questo posto me lo tengo stretto. Un giorno le strade si separeranno, ma io so di essere fortunato a stare qua".