Tre rigori, sei gol e un finale pazzesco: Sassuolo-Napoli al Mapei Stadium finisce 3-3

Uno spettacolare 3-3. Tanti colpi di scena, sei gol e tanta amarezza e rimpianti per quello che poteva essere e invece non è stato. Due punti persi o uno guadagnato? Dopo Sassuolo-Napoli, sfida valida per la 25esima giornata di campionato, il dilemma è tutto qui per i due allenatori. Un andirivieni di emozioni, un pareggio inaspettato per la piega che aveva preso il match. Ai neroverdi non è bastato il sinistro velenoso di Domenico Berardi per avere la meglio degli avversari, al Napoli non è bastato un Insigne ispirato che ha regalato a Di Lorenzo il pallone del definitivo 2-2 e ha realizzato il rigore del sorpasso.

Nel primo tempo, la partita dopo una prolungata fase di studio s'è accesa dopo la mezz'ora. Una punizione di Berardi, soprattutto una deviazione di Maksimovic, l'occasione per sbloccare una partita che da quel momento in poi ha viaggiato sulle montagne russe. Tre minuti dopo, Demme ha innescato il sinistro di Zielinski che dal limite dell'area non ha sbagliato. Sei minuti dopo, un errore evitabile di Hysaj che in area ha commesso fallo su Caputo e ha permesso di chiudere la prima frazione sul 2-1.

La partita che s'è accesa dopo la mezz'ora ha poi trovato nuove emozioni e occasioni nella ripresa. Soprattutto per merito del Sassuolo, che a un certo punto sembrava in pieno controllo del match e a un passo dal terzo gol: al 68esimo il sinistro di Berardi è finito sulla traversa, al 70esimo Caputo ha colpito il palo. E il Napoli, che fino a quel momento s'era fatto vedere in avanti solo con un colpo di testa di Maksimovic, ha avuto il merito (e la fortuna) di restare a galla e di colpire al momento giusto: con il tap-in di Di Lorenzo, ma soprattutto con Insigne. Che nel primo tempo s'è visto annullare un bellissimo gol per millimetrica posizione di fuorigioco e nella ripresa ha prima servito al terzino ex Empoli un assist al bacio e poi trasformato un rigore procurato dallo stesso Di Lorenzo. Quando tutto sembrava finito, ecco però il fallo di Manolas su Haraslin e il rigore trasformato allo scadere da Caputo: è finita 3-3

