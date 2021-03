Le pagelle del Sassuolo - Berardi spina nel fianco, Defrel impeccabile. Ferrari, ok con macchia

Consigli 5,5 - Quasi completamente esente da colpe sui gol: arriva solo a sfiorare l'unico tiro che forse era prendibile, quello di Zielinski.

Muldur 5,5 - Si propone bene nel primo tempo, dietro invece ha qualche problemino con Insigne. Dal 74' Toljan s.v.

Marlon 5,5 - Più di posizione che d'anticipo, ma nella ripresa anche lui ha qualche passaggio a vuoto.

Ferrari 6 - Un muro, nel vero senso del termine. Perché qualsiasi azzurro riesca ad andare al tiro, si trova davanti il gigante Gian Marco a ribattere. Sbavatura nel finale che quasi vale il 3-2 del Napoli, ma Fabian lo grazia.

Rogerio 5 - In fase di possesso è timido e non dà troppe soluzioni ai compagni, tant'è che viene più volte richiamato da De Zerbi. Ma è da un suo pallone che nasce il rigore del 2-1. In fase difensiva invece si addormenta e non scala su Di Lorenzo sul 2-2.

Lopez 6,5 - Lavoro difensivo perfetto, lavoro d'impostazione sempre pulito. Gioca in una zona di campo affollata e si destreggia sempre alla grande, anche nello stretto, confermandosi il secondo calciatore in Europa per passaggi riusciti. Dall'85' Obiang s.v.

Locatelli 5,5 - Si concentra più a fare da schermo davanti alla difesa. Si vede poco nella metà campo avversaria.

Berardi 7,5 - Un secondo prima regala gioia con una delle sue giocate al limite dell'area. Il secondo dopo è già a correre all'indietro, ripiegare e chiudere. Un gol fatto, un tiro che vale l'autorete di Maksimovic e uno che colpisce in pieno la traversa. Spina nel fianco. Dall'85' Oddei s.v.

Defrel 7 - La sua mentalità si vede dai tanti ripiegamenti difensivi. Scala spesso in raddoppio e riesce a preservare anche la lucidità che serve in fase offensiva. Non sbaglia praticamente neanche un pallone e sfiora il gol. Tra i migliori.

Djuricic 6,5 - Quand'è ispirato, come stasera, sa come incidere. Molto in partita fin da subito, rifinisce un gran numero di palloni e con enorme qualità, in una zona di campo in cui il Napoli soffre molto. Dall'85' Haraslin 6 - Croce e delizia. Prima causa il rigore per il Napoli, poi ne conquista uno nell'altra area.

Caputo 7 - Si muove tanto là davanti e combina bene con Defrel. Un palo gli nega la gioia del gol, ma la stessa gli viene restituita dal calcio di rigore finale: rete meritata.

Allenatore: Roberto De Zerbi 6,5 - Giropalla veloce, pressing alto senza timori reverenziali e tanta, tantissima personalità. Si fa correre dietro dal Napoli, giocando da big contro una big. Il processo di trasformazione da squadra provinciale a grande è a buon punto, ma passa anche dal correggere le sbavature difensive che il Sassuolo ancora si concede.