Lazio-Torino non è ancora finita. Oggi attesa la sentenza sul 3-0 a tavolino chiesto da Lotito

Dallo scorso 2 marzo, la Lazio ha ben chiara la strada da seguire. Il Torino nell’occasione non si presentò all’Olimpico per la sfida di campionato a causa del rischio focolaio e del blocco da parte della Asl territoriale. I biancocelesti, come successo alla Juve per la gara col Napoli, si presentarono comunque all’Olimpico salvo poi tornare a casa dopo poco senza che la partita venisse disputata. Nella giornata di ieri le due società interessate si sono presentate davanti alla Corte d’Appello della FIGC, in modalità a distanza: il club del presidente Lotito ha chiesto di omologare il 3-0 a tavolino, per loro la gara si doveva giocare nel rispetto del protocollo. Il club di Urbano Cairo, invece, ha ribadito le cause di forza maggiore che hanno impedito la presenza della squadra di Nicola. Un dibattimento durato un’ora circa, al termine del quale l’avvocato Gentile, legale della Lazio, si è espresso ai nostri microfoni.

Nelle ore successiva la stessa Lazio ha preso la parola tramite il portavoce De Martino che ha trattato tanti temi di attualità, su tutti il caso tamponi. Restando alla sfida Lazio-Torino, la sentenza da parte della Corte dovrebbe arrivare già nella giornata di oggi, salvo sorprese. Ricordiamo che in precedenza il Giudice Sportivo aveva certificato l’impossibilità del Torino di presenziare alla gara e per questo aveva ricalendarizzato il match.