Milan, mercato in fermento: Calabria rinnova, arriva Giroud e adesso è caccia al trequartista

Altra giornata caldissima per il mercato del Milan, che questo venerdì ha ufficializzato il rinnovo di contratto del laterale Davide Calabria e definito i dettagli per abbracciare già questo fine-settimana il suo nuovo attaccante Olivier Giroud. Se il terzino ha firmato un nuovo contratto fino al 30 giugno 2025, continuando così un idillio col Diavolo che dura ormai fin dal settore giovanile, l'esperto bomber francese è atteso già domenica sera in città per poi svolgere, la mattina seguente, le visite mediche propedeutiche alla firma del suo accordo biennale coi rossoneri.

Ma le operazioni in entrata non finiscono certo qui... Il Milan è anche a caccia di un fantasista in grado di non far rimpiangere Hakan Calhanoglu e nelle ultime ore, stando a quanto da noi raccolto, ha fatto un sondaggio per Nikola Vlasic del CSKA Mosca. Richiesta altissima da parte del club russo, pari a 35 milioni di euro e affare complicato. Per la trequarti, occhio così anche a Isco in uscita dal Real Madrid e all'asse di mercato tra Maldini e i blancos.