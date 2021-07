tmw Milan, domenica sera l'arrivo in città di Giroud. Lunedì le visite mediche

Il nuovo centravanti del Milan Olivier Giroud sarà nel weekend a Milano: precisamente domenica sera è previsto il suo arrivo in città. Il francese inizierà quindi nel giro di un paio di giorni la propria nuova avventura professionale, la prima in Serie A. Sono previste per lunedì mattina le visite mediche col suo nuovo club, che gli garantirà un biennale.