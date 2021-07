Nasce l'Inter di Inzaghi, senza Hakimi e in un "momento inquietante". Ma punta in alto

Il momento è inquietante, per usare le parole di Beppe Marotta. Nel giorno della presentazione a stampa e tifosi di Simone Inzaghi, che avrà il difficile compito di raccogliere l’eredità di Antonio Conte, l’Inter non può non interrogarsi sulle nuvole attorno al suo futuro e a quello di tutta la Serie A. “Sono state fatte scelte dolorose, come la cessione di Hakimi - spiega l’ad nerazzurro - ma tutto è sempre svolto sotto l'aspetto della continuità. Aspettiamo il ritorno dei nostri tifosi allo stadio che per noi sono fondamentali, l'auspicio è che il governo riapra presto gli impianti di gioco al pubblico che rappresenta il patrimonio di ogni società”. Poi, parola a Inzaghi: “Grandissimo entusiasmo e motivazioni - assicura l’ex tecnico della Lazio, fuori dalla comfort zone biancoceleste - so che ci saranno delle difficoltà perché dobbiamo difendere il titolo, ma siamo l'Inter e faremo di tutto per rimanere campioni anche tra un anno”. L’obiettivo è restare competitivi, anche con qualche cessione eccellente: “Di Hakimi sapevo, era il più richiesto in Europa, ma allo stesso tempo come detto resteremo competitivi”. Obiettivo, tenere alta l’asticella, in Italia e anche in Europa.

